Forderung an Bundesverkehrsminister Tempo 30 innerorts ist kein Allheilmittel

Fließender, sicherer, umweltfreundlicher – die gern genannten Effekte einer flächendeckenden Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h in Städten klingen überzeugend. Weniger tödliche Unfälle dank kürzerer Bremswege, automatisch weniger belastender Lärm, belebtere und beliebtere Ortskerne – wer würde da schon dagegenstimmen? Auch wenn das stets betonte Ziel des Klimaschutzes in diesem Fall nur bedingt greift. Zwar spart langsameres Fahren Kraftstoff, reduziert den Ausstoß von Stickoxid-Emissionen, und es entsteht weniger Feinstaub. Das spräche vor allem aber für ein Tempolimit auf Autobahnen. Innerorts spielen andere Faktoren in die Berechnung hinein.