Neues Geld für rund 90 Kommunen : Land NRW gibt 29 Millionen Euro zur Stärkung der Innenstädte

Düsseldorf Die Finanzspritze sollen Städte dafür einsetzen, um Lösungen für den Leerstand von Läden, Gaststätten und Kaufhäusern zu finden und umzusetzen. Welche Kommunen am meisten Geld aus dem Landesprogramm bekommen.

Das Land stellt aus seinem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW weitere 29,3 Millionen Euro bereit. Das Geld geht an rund 90 Kommunen, um den Leerstand von Läden, Gaststätten und Kaufhäusern durch neue Nutzungen für ihre Innenstädte zu begegnen, wie das Bau- und Heimatministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilte.