Nach Hochwasser-Katastrophe : Bürger und Unternehmen bekommen 80 Prozent der Flutschäden erstattet

Bis zu 80 Prozent der durch die Flutkatastrophe entstandenen Schäden sollen Privatleute sowie Unternehmen vom Staat erstattet bekommen. Wie das Kabinett am Mittwoch entschied, kann in begründeten Härtefällen auch der gesamte Schaden ausgeglichen werden. Zahlungen von Versicherungen und Soforthilfen werden so angerechnet, dass maximal 100 Prozent des Schadens abgedeckt sind.