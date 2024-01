Flugzeugunglück in Japan Wie das „Wunder von Tokio“ möglich wurde

Kooperation ist nur scheinbar eine schwächere Strategie als das Durchsetzen egoistischer Interessen. Schon vor Jahren hat Frank Schirrmacher in seinem Buch „Minimum“ am Beispiel einer Katastrophe unter Siedlern in den USA deutlich gemacht, wie überlegen gemeinschaftliches Handeln sein kann. Der frühere FAZ-Feuilletonchef schildert die Geschichte der Siedler vom Donner-Pass, die 1846 auf dem Track gen Westen in einem Schneesturm stecken blieben und monatelang ohne Nahrung um ihr Überleben kämpfen mussten. Die meisten alleinstehenden Männer aus der Gruppe starben, weil sie allein zu Rettungsversuchen aufbrachen, während die meisten Frauen im Familienverbund blieben, sozial handelten und überlebten. Jüngere Forschung zur Donner-Tragödie zeigt, dass sich die Geschichte nicht so leicht erzählen lässt, wie Schirrmacher sie in seine Argumentation packte.