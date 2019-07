Flugsicherheit : 70 Jets von Drohnen behindert

In Breitscheid fliegt eine Drohne über einem Garten, während in großem Abstand ein Jet zur Landung auf dem Düsseldorfer Flughafen ansetzt (Archivbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Berlin Im ersten Halbjahr dieses hielt die Bedrohung des Flugverkehrs durch Drohnen auf hohem Niveau an. Zwei von drei Zwischenfällen ereigneten sich im An- und Abflugbereich.

(jd/may-) Die Bedrohung des Luftverkehrs durch Drohnen besteht auf hohem Niveau auch in diesem Jahr fort. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung wurden in den ersten sechs Monaten bereits 70 Behinderungen registriert, 48 davon (69 Prozent) sogar im An- und Abflugbereich eines Flughafens. Das Hantieren mit den leicht erhältlichen Fluggeräten in dieser Zone ist hochgefährlich. Mehrfach musste der Flugbetrieb nach solchen Drohnen-Meldungen bereits vorübergehend komplett eingestellt werden.

Mit 15 Meldungen war der Flughafen in Frankfurt wieder in besonderem Maße betroffen, danach folgten München mit sechs, Berlin-Tegel, Hamburg und Düsseldorf mit jeweils fünf Meldungen. Auch im Bereich der Flughäfen von Bonn und Münster gab es jeweils eine solche gefährliche Begegnung, in Paderborn sogar zwei.

Die Drohnen-Behinderung des Flugverkehrs war von 14 Fällen im Jahr 2015 auf 158 im vergangenen Jahr hochgeschnellt. Die 70 registrierten Drohnen in der ersten Hälfte dieses Jahres weisen auf einen weiterhin extrem hohen Gefährdungsgrad hin. Dabei kommt es nach Angaben der Flugsicherung sogar zu Sichtungen von Drohnen oberhalb von 3000 Metern. Nicht enthalten sind in der Statistik Meldungen etwa durch Piloten von Polizeihubschraubern, die sofort ihre Kollegen alarmieren, um die Verursacher am Boden zu finden.