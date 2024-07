Frankfurt am Main Klimaaktivisten droht nach Flughafenblockade Schadensersatz in Millionenhöhe

Die für die Blockade von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am vergangenen Donnerstag verantwortlichen Klimaaktivisten müssen laut einem Medienbericht mit Schadensersatzforderungen der Lufthansa in Millionenhöhe rechnen. Wie die „Bild am Sonntag (Bams)“ berichtete, geht dies aus ihr vorliegenden Informationen hervor.