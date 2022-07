Debatte über Fluggastrechte : Passagiere sollen schneller an ihr Geld kommen

Angesichts des Chaos an den Flughäfen, unter anderem wegen vieler Annullierungen, wird nun über eine Verbesserung der Fluggastrechte debattiert. Foto: dpa/David Young

Exklusiv Berlin Fluggäste haben Rechte, wenn zum Beispiel ihr Flieger ausfällt. Doch viele Airlines sind bei der Umsetzung nicht gerade vorbildlich – das soll sich ändern. Passagiere sollen schneller an ihr Geld kommen, fordert etwa die Union in einem Antrag an den Bundestag.