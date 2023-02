Flüchtlingsgipfel im Innenministerium Das muss jetzt Chefsache sein

Doch eine nüchterne Betrachtung auch von ganz oben tut Not. Denn die Frage der Vertriebenen aus der Ukraine ist das eine, die Frage nach den Folgen der Erdbebenkatastrophe eine andere. Merkel machte in der Flüchtlingskrise geltend, dass man den Notruf des Nahrungsmittelprogramms der Vereinten Nationen mit Blick auf Syrien nicht ernst genug genommen habe. Die Menschen hatten damals nicht genug zu essen, heute haben sie oft nur noch die Kleider, die sie am Leib tragen. Was wird passieren? Die Türkei wird angesichts der eigenen humanitären Katastrophe keine Flüchtlinge mehr aufnehmen können und wollen. Nach wie vor stammen aber die meisten Asylanträge hierzulande - abgesehen von den Ukrainern - von Menschen aus Syrien.