Vor dem Flüchtlingsgipfel Warum es richtig ist, über Migration zu streiten

Richtig ist allerdings ebenfalls, dass die Kosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine bereits der Bund finanziert. Diese Menschen haben sofort Anspruch auf Bürgergeld, eine Leistung des Bundes. Geholfen wäre dem ganzen Land damit, wenn man insgesamt wieder dahin zurückkehrt, was das System Asyl eigentlich ist. Ein Versprechen an die, die an Leib und Leben bedroht sind, aber nicht für Menschen, deren wirtschaftliche Situation im Heimatland nicht auskömmlich ist. Deswegen will die Bundesregierung den Ländern helfen, Asylverfahren zu beschleunigen. Derzeit dauert es im Schnitt 6,5 Monate bis zu einer Asyl-Entscheidung. Durch gerichtliche Einsprüche betrug die durchschnittliche Verfahrensdauer sogar 26 Monate. Das ist deutlich zu lang. Sinnvoll ist auch der Vorschlag von zentralen „Anker-Zentren“ aus denen direkt Abschiebungen erfolgen könnten.