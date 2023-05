Vor dem Flüchtlingsgipfel Länder legen Papier für Gipfel vor – und fordern mehr Abschiebungen

Und das Papier enthält weitere brisante Forderungen. So sollen nach dem Willen der Länder „gesetzliche Regelungen, die Abschiebungsmaßnahmen verhindern oder zumindest erschweren“ angepasst werden. Dazu gehöre etwa „die Ausweitung von Haftgründen im Asylrecht, die Verlängerung der Höchstdauer des Ausreisegewahrsams, erleichterte Betretungsrechte in Gemeinschaftsunterkünften, Änderungen bei der sofortigen Vollziehbarkeit von Wohnsitzauflagen und räumlichen Beschränkungen sowie Einschränkungen der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Klage“. Auch soll der Bund die „ihm rechtlich, wirtschaftlich und diplomatisch zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um die Möglichkeiten zur freiwilligen Rückkehr und zu Rückführungen für Länder und Kommunen umfassend zu verbessern. Das bedeutet auch, dass die Überstellung erheblich straffälliger Ausländer in Herkunftsländer wie Afghanistan nicht per sé ausgeschlossen werden soll.“ Bislang ist eine solche Rückführung nicht möglich.