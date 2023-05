Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels Was Bund und Länder beschlossen haben – und was noch nicht

Beim nächsten Bund-Länder-Treffen im Juni soll entschieden werden, in welcher Frist alle Behörden im Migrationsbereich an das Ausländerzentralregister angeschlossen werden, um Daten zu speichern und abzurufen. Die Länder sollen zudem dafür sorgen, dass genug Personal an Verwaltungsgerichten vorhanden ist, um über Einsprüche gegen Asylentscheidungen zu befinden. Ziel ist es, die Verfahrensdauer bei den Gerichten „deutlich“ zu reduzieren.