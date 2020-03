Medienbericht : Mehr als 1700 Angriffe gegen Flüchtlinge und Asylunterkünfte in 2019

Berlin Die Behörden haben im vergangenen Jahr einem Medienbericht zufolge mehr als 1700 Straftaten gegen Flüchtlinge und Asylbewerberunterkünfte registriert. Damit ging die Zahl der registrierten Fälle gegenüber dem Vorjahr erneut etwas zurück.

Bei 260 Angriffen auf Asylbewerber hätten die Täter laut Bundesinnenministerium Sprengsätze benutzt, Brände gelegt oder andere Waffen verwendet, die zu teils gefährlichen Körperverletzungen geführt hätten, hieß es in dem Bericht. „Die tödliche Gefahr durch Rechtsextremismus und Rassismus hat sich vor erst einem Monat in Hanau erneut gezeigt“, sagte die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke den Funke-Zeitungen. „Sie gehört leider zum Alltag zahlreicher Menschen in diesem Land.“ In Hanau hatte ein Deutscher im Februar bei einem rassistisch motivierten Anschlag neun Menschen mit ausländischen Wurzeln getötet.