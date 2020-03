Appell der Oberbürgermeister : Sieben Städte wollen Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen

Köln Sieben deutsche Städte fordern von der Bundesregierung Schritte zur Aufnahme von Kindern aus den griechischen Flüchtlingslagern. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius nennt dies „ein starkes Zeichen der Menschlichkeit“.

„Vor allem den Kindern, deren Eltern in vielen Fällen nicht mehr leben und die alleine in den Flüchtlingslagern untergebracht sind, soll nun sofort geholfen werden“, heißt es in einem Appell der Oberbürgermeister, über den am Donnerstag das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete. Die gemeinsame Erklärung, die auch von dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) unterstützt werde, solle am Freitag bundesweit veröffentlicht werden.