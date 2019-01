Neuer Rekord: Deutschland schickt 9209 Flüchtlinge zurück

Exklusiv Erstmals hat Deutschland mehr Asylbewerber zur weiteren Bearbeitung in andere europäische Länder überstellt als von dort übernommen. Die Zahl der Zurückweisungen sank indessen weiter.

Dahinter steht das so genannte Dublin-Verfahren. Es soll verhindern, dass Asylbewerber von Land zu Land reisen und überall Schutzverfahren eröffnen. Deshalb prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zunächst, ob der Antragsteller bereits in einem anderen Land registriert ist und fragt dann beim jeweiligen Staat an, ob er zur Rücknahme bereit ist. Die nach den Zusagen tatsächlich erfolgten Rückführungen sind auch im vergangenen Jahr nur in rund jedem vierten Fall gelungen, da von den deutschen Behörden zum Beispiel bestimmte Fristen einzuhalten sind. Im Vorjahr standen 7102 Rückführungen noch 8754 Übernahmen gegenüber. Davor lautete das Verhältnis 3968 zu 12.091.