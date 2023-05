Bund und Länder suchen Lösungen Neuer Entwurf zur Flüchtlingsfinanzierung - zentrale Teile noch strittig

Die Länder fordern danach weiter zum einen die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Geflüchtete und zum anderen die Zahlung einer flüchtlingsbezogenen monatlichen Pro-Kopf-Pauschale. Zahlen werden nicht genannt. In einem Papier der Finanzministerkonferenz war am Sonntag aber eine nötige Pauschale in Höhe von rund 1000 Euro genannt worden.