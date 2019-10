Forderung nach 25-Prozent-Regelung : Seehofer erhält Beifall für neuen Flüchtlingskurs

Berlin Horst Seehofer will künftig 25 Prozent der Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer aufnehmen. Damit löste der Innenminister eine kontroverse Debatte aus. Gegen die Kritik verteidigen ihn jetzt führende CDU-Politiker.

Führende CDU-Politiker haben Innenminister Horst Seehofer (CSU) gegen Kritik an seiner neuen Linie in der Flüchtlingspolitik verteidigt. Seehofer hatte unlängst in einer Vereinbarung mit Frankreich, Italien und Malta zugesagt, dass die Bundesrepublik künftig 25 Prozent der Bootsflüchtlinge übernimmt, die im Mittelmeer aufgegriffen werden. Fachleute sehen darin die Chance für einen generellen Verteilmechanismus innerhalb der EU, der seit Jahren am Widerstand einzelner Staaten gescheitert war.