Harsche Kritik an Merz-Äußerungen „Viele CDU-Mitglieder schämen sich für ihren Parteivorsitzenden“

Der CDU-Vorsitzende reagierte auf die Debatte um seine Äußerungen auf einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg – und verteidigte sich. Man müsse zu diesem Thema auch mal etwas Kritisches sagen können. Die Republik müsse nicht in „Schnappatmung“ verfallen, wenn man auf drohende Überforderung hinweise, sagte er am Samstag. Auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck habe kürzlich vor einem drohenden Kontrollverlust in der Migrationspolitik gewarnt.