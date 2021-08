Ankunft Tausender Afghanen erwartet : Was wird aus den afghanischen Flüchtlingen? Länder und Kommunen fordern rasche Gespräche über Integration

US-Soldaten bauen Kojen zur Unterbringung afghanischer Flüchtlinge auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr auf. Foto: dpa/U.S. Army

Berlin Mehrere Bundesländer haben zügige Bund-Länder-Gespräche über die Aufnahme, Verteilung und Integration der Geflüchteten aus Afghanistan gefordert. Der Städtetag rechnet mit mehr ankommenden Menschen, auch wenn die Evakuierungsflüge nun eingestellt werden.

„Wichtig ist, den afghanischen Menschen, die bereits in Deutschland sind oder die im Rahmen der Evakuierung nach Deutschland kommen, die volle Integration in unsere Gesellschaft, in Ausbildung und in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unserer Redaktion. „Das ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Dazu ist in jedem Fall ein koordiniertes Vorgehen notwendig“, erklärte die SPD-Politikerin.

Zuvor hatte bereits Baden-Württemberg den Bund aufgefordert, die Bundesländer so schnell wie möglich zu einem gemeinsamen Gespräch über Hilfen für gefährdete Menschen in Afghanistan einzuladen. In einem Brief der Stuttgarter Staatskanzlei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an das Kanzleramt hieß es, bei dem Treffen müsse über „aktuelle Überlegungen für ein Bundesaufnahmeprogramm und mögliche flankierende Maßnahmen der Länder“ gesprochen werden. Die Grünen-Spitze in Baden-Württemberg drang zudem darauf, über Familiennachzug deutlich mehr Menschen aufzunehmen als bisher in Deutschland vorgesehen. Wegen des Abzugs der US-Truppen vom Flughafen in Kabul wird unmittelbar mit einem Ende der Rettungsmission der Bundeswehr schon gerechnet.

Die Bundeswehr hat bislang mehr als 5200 Menschen ausgeflogen, von denen die meisten nach Deutschland kommen dürften. Mit weiteren Flüchtlingen aus Afghanistan wird auch nach dem Ende der Evakuierungen gerechnet. Sie könnten über eine zivile Luftbrücke oder auf eigene Faust nach Europa gelangen.

„Integration geschieht vor Ort in den Ländern und in den Kommunen. Die Bereitschaft und das Engagement, diese gemeinsame Aufnahme anzugehen, sind groß“, sagte Dreyer. „Ganz entscheidend wird aber sein, diesen Weg auch finanziell angemessen zu untersetzen. Der Bund darf die Länder dabei nicht alleine lassen. Wir sehen den Bund hier in besonderer Finanzierungsverantwortung“, sagte die Ministerpräsidentin.

Die Länder hätten im Rahmen der Evakuierungsflüge aus Afghanistan gezeigt, dass sie bereit seien, ihren Anteil dazu beitragen, eine humanitäre Katastrophe zumindest einzudämmen. „Das Schicksal der Ortskräfte bewegt die Landesregierung, die Kommunen und die Menschen in Rheinland-Pfalz sehr. Die Landesregierung hat bereits vor der formalen Zuweisung durch den Bund über 200 Evakuierte aus Afghanistan aufgenommen. Das zeigt, dass wir den Bund bestmöglich dabei unterstützen, so viele Menschen wie möglich zu retten“, sagte Dreyer.

Auch Städtetagspräsident Burkhard Jung unterstützte ein Bund-Länder-Gespräch, forderte aber die Beteiligung der Kommunen. „Die Städte unterstützen den Vorstoß Baden-Württembergs für ein Bund-Länder-Gespräch über Geflüchtete aus Afghanistan“, sagte Jung unserer Redaktion. „Bund und Länder müssen den Kurs abstecken, wie die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge aus Afghanistan laufen soll. Und die Kommunen müssen bei den Gesprächen von Anfang an mit an den Tisch, denn in den Städten findet Integration statt“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister. „Hier geht es auch um Spracherwerb, Integrationskurse und Ausbildung, damit die Menschen Arbeit finden. Das muss vorbereitet und organisiert werden. Wir brauchen einen Plan für die Integration der Ankommenden“, forderte der SPD-Politiker.

Viele Städte hätten sich ausdrücklich bereit erklärt, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. „Das sollte mitberücksichtigt werden, wenn die Menschen über die humanitären Aufnahmeprogramme von Bund und Ländern verteilt werden“, sagte Jung. Er erwartete die Ankunft weiterer Flüchtlinge über die jetzt evakuierten Menschen hinaus. „Wir sollten der Wahrheit ins Auge blicken. Es werden auch weiter Menschen Afghanistan verlassen. Denn viele haben 20 Jahre erlebt, dass Demokratie möglich ist, Frauen Rechte haben und die Schwächsten geschützt werden. Deshalb braucht es eine klare Aussage der Bundesregierung. Denn am Ende des Tages werden wir bereit sein müssen, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, über die jetzt evakuierten Menschen hinaus“, sagte Jung.

NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) forderte die Bundesregierung auf, die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge auch außerhalb Europas zu organisieren. „Ich fordere die Bundesregierung auf, mit Partnern weltweit sichere Plätze für von den Taliban besonders bedrohte Menschen im Rahmen eines Resettlement zu schaffen. Innerhalb der EU allein wird das vermutlich nicht gelingen“, sagte Stamp unserer Redaktion. „Daher brauchen wir Partner wie die USA, Kanada oder auch Australien. Vorbild könnte die Genfer Konferenz von 1979 sein, bei der die Rettung Tausender vietnamesischer Bootsflüchtlinge vorbereitet wurde.“

Es dürfe jetzt nicht der Fehler von 2014 wiederholt werden. „Damals wurden die Nachbarländer Syriens bei der Flüchtlingsversorgung im Stich gelassen und zugesagte Finanzhilfen an UN-Organisationen nicht gezahlt. Das führte dazu, dass syrische Flüchtlinge nicht mehr ausreichend versorgt werden konnten und löste dann die große Fluchtbewegung nach Europa aus. Die meisten Menschen wollen in der Region bleiben. Wir sollten alles tun, dass sie das können und ihnen eine Perspektive vor Ort ermöglichen“, sagte Stamp.

Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat Erleichterungen für afghanische Flüchtlinge beim Familiennachzug nach Deutschland abgelehnt. „Wir sehen für Flüchtlinge aus Afghanistan keinen Änderungsbedarf für den Familiennachzug“, sagte DLT-Präsident Reinhard Sager. „Wir haben klare Regelungen, die auch für bedrohte und verfolgte Menschen in anderen Ländern gelten. Man sollte Afghanen nicht anders behandeln als Flüchtlinge anderswo in der Welt. Für diese begründet die Machtübernahme der Taliban jedenfalls nicht automatisch eine konkrete Verfolgungssituation. Hier kommt es auf den Einzelfall an“, sagte Sager. Anders sehe es bei den Ortskräften aus. „Etwas anderes gilt für die aufzunehmenden Ortskräfte, die sofort einen Aufenthaltstitel in Deutschland bekommen. Bei ihnen ist der Familiennachzug leichter möglich. Die Ortskräfte und ihre Angehörigen müssen eine Perspektive in Deutschland erhalten“, sagte Sager.