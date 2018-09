Flüchtlinge 2018: Mehr als 31.000 Geflüchtete machen eine Ausbildung

Berlin Die Integration junger Migranten in den Arbeitsmarkt geht gut voran: Knapp fünf Prozent aller Bewerber auf Ausbildungsplätze seien 2017 Flüchtlinge gewesen, heißt es in einer Regierungsantwort auf eine kleine Anfrage der Grünen. Im laufenden Jahr sind es demnach noch mehr.

Kritik von ausbildenden Unternehmen gebe es, weil sich die Ausländerbehörden in Bayern und Baden-Württemberg oft nicht daran hielten, so das Ministerium. „Beschämend ist, dass gerade in meinem Bundesland Bayern der Ministerpräsident Söder erst vor einem Monat erklärt hat, dass sich Bayern künftig überhaupt an die Rechtslage bei der 3+2-Regelung hält“, sagte die Grünen-Politikerin Beate Walter-Rosenheimer. „Es ist höchste Zeit für ein Einwanderungsgesetz, das wir Grüne seit vielen Jahren fordern, um den auch von der Wirtschaft geforderten Spurwechsel endlich zu vollziehen.“