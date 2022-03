Fliegerfäuste aus DDR-Beständen : Ukraine hat 500 Strela-Luftabwehrraketen von Deutschland bekommen

Kiew/Berlin Das ukrainische Militär hat von Deutschland 500 Luftabwehrraketen vom Typ Strela erhalten. Die Waffen wurden bereits am Donnerstag übergeben, heißt es aus ukrainischen Regierungskreisen.

Darüber berichtete zuerst die „Welt am Sonntag“. Der Zeitung zufolge sei die Übergabe in Polen erfolgt. Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums sagte am Sonntag, aufgrund von „operativen und Sicherheitsaspekten“ könne keine Auskunft zu spezifischen Waffensystemen erteilt werden. Es seien Lieferungen verschiedenster Militärausrüstung zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte zugesagt worden und auch bereits angekommen, und nach Möglichkeit werde es auch weitere geben.