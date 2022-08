Nach Fischsterben in der Oder : Lemke will Oder wiederherstellen - Polen hält an Ausbau fest

Lemke will Oder wiederherstellen - Polen hält an Ausbau fest

Nach Fischsterben in der Oder

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (l., Grüne), und ihre polnische Amtskollegin Anna Moskwa sprechen vor Beginn des Deutsch-Polnischen Umweltrats über die Situation am Fluss Oder. Foto: dpa/Patrick Pleul

Bad Saarow Zwei Ministerinnen - zwei Meinungen: Deutschland und Polen zeigen ihre Differenzen beim Streitthema Oder-Ausbau offen. Bei der Ursachenforschung nach dem massiven Fischsterben ziehen beide Länder aber an einem Strang.

Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder fordert Deutschland absolute Vorfahrt für die Wiederherstellung des Flusses. Polen hingegen pocht auf den weiteren Oder-Ausbau. Trotz dieser offenen Meinungsverschiedenheiten zog Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Montag „ein recht positives Fazit“ eines deutsch-polnischen Umweltrats am Montag im brandenburgischen Bad Saarow. Insbesondere bei der noch laufenden Suche nach der Ursache des Fisch- und Muschelsterbens arbeite man eng und mit Hochdruck zusammen.