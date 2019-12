Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Gesetz geplant : Deutsche Firmen sollen in ihren Lieferketten auf Menschenrechte achten

Kinder schuften in einer Mika-Mine in Madagaskar, um das Mineral Glimmer für Kosmetik- und Elektrogeräte zu schürfen. (Archiv). Foto: obs/terre des hommes Deutschland e.V./Jan-Joseph Stok/TdH

Berlin Drei Minister wollen größere deutsche Unternehmen gesetzlich zwingen, in ihren Lieferketten auf die Einhaltung von sozialen Arbeitsbedingungen und Umweltschutz zu achten. Bisher achten offenbar nur wenige Firmen darauf.

Drei mächtige Bundesminister wollen größere deutsche Unternehmen gesetzlich verpflichten, in ihren internationalen Lieferketten für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards zu sorgen. Können sie die Einhaltung nicht nachweisen, sollen sie möglicherweise dafür haften müssen. Damit wollen Arbeitsminister Hubertus Heil, Außenminister Heiko Maas (beide SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) Kinderarbeit, Dumping-Löhne und unmenschliche Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern eindämmen.

Das so genannte Lieferkettengesetz ist tatsächlich sehr viel näher gerückt, nachdem eine umfangreiche Befragung deutscher Unternehmen ein enttäuschendes Ergebnis brachte: Erheblich weniger als 50 Prozent der befragten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern achteten demnach bisher freiwillig auf die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten, hieß es in Koalitionskreisen.

Info Kinderarbeit und Sklaverei sind verbreitet Importe Deutschland ist hinter den USA und China das drittgrößte Importland der Welt. Viele eingeführte Produkte stammen aus Entwicklungsländern. Kinderarbeit Weltweit arbeiten 152 Millionen Kinder. Rund 25 Millionen Menschen sind Opfer von Zwangsarbeit und Sklaverei.

Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD festgelegt, „gesetzlich tätig zu werden“, wenn bis 2020 nicht mindestens die Hälfte der großen Unternehmen freiwillig auf die Einhaltung der Menschenrechte achtet. Zwischen Juli und Oktober hatte die Regierung nun im Rahmen eines so genannten Monitorings Unternehmen zu dem Thema befragt. Von 7200 Unternehmen antworteten allerdings nur 460. Schon der geringe Rücklauf sei ein Indiz dafür, dass die Regierung mehr tun müsse, als nur auf Freiwilligkeit zu setzen, hieß es in den Ministerien. Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller wollen nun am heutigen Mittwoch ihre Pläne in Berlin vorstellen. Die Minister besichtigten unlängst auf einer gemeinsamen Reise nach Äthiopien die Arbeitsbedingungen dort.

An Kinderarbeit, Hungerlöhnen und schlechten Arbeitsbedingungen am Beginn von Lieferketten gibt es seit Jahren Kritik. 2013 machte der Zusammenbruch einer maroden Textilfabrik in Bangladesch international Schlagzeilen, bei der 1100 Menschen ums Leben kamen. Die Bundesregierung hatte daraufhin 2016 einen Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte beschlossen – zunächst auf Basis freiwilliger Selbstverpflichtungen.

Eine gesetzliche Sorgfaltspflicht würde viele Unternehmen vor eine schwierige Aufgabe stellen: Meistens ist kaum mehr nachvollziehbar, unter welchen Bedingungen sämtliche Bestandteile eines gelieferten Produktes hergestellt wurden. Die Arbeitgeberverbände lehnen das Lieferkettengesetz daher strikt ab.

„Es ist doch keine Frage, dass die deutsche Wirtschaft sich zu ihrer menschenrechtlichen Verantwortung bekennt“, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer unserer Redaktion. Doch der Plan sei „schlicht nicht praktikabel“. Wer im Ausland ein Tochterunternehmen habe, könne dort für Menschenrechte sorgen. „Wenn ich aber Lieferungen beziehe, die ihren Ursprung im Ausland haben, wo ich selbst nicht tätig bin, kann ich gar nicht immer detailliert wissen, unter welchen Bedingungen die einzelnen Bestandteile hergestellt wurden“, sagte Kramer. „Mit so einem Gesetz für alle Unternehmen stehe ich ja schon mit beiden Beinen im Gefängnis. Dieser Unfug ist so groß, dass er so nicht kommen wird“, betonte er.