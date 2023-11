Verfassungsgericht urteilt über Lindners Finanzpolitik Karlsruher Schicksals-Urteil für die Ampelkoalition

Vor allem die Grünen, die nach den jüngsten harten Beschlüssen zur Eindämmung der Asylbewerberzahlen aufpassen müssen, dass ihnen die Parteibasis noch folgt, würden eine wichtige Finanzierungsgrundlage für Projekte verlieren, für die sie eigentlich in diese Regierung gegangen sind. So wäre es etwa unmöglich, im Wahljahr 2025 ein Klimageld an die Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen. Die Einführung des Klimageldes wäre im Gegenzug für den langsam immer weiter steigenden CO 2 -Preis im Verkehr und für das Heizen besonders wichtig. Denn ohne eine solche Entlastung würden sich viel mehr Menschen vor allem mit kleinen und mittleren Einkommen gegen die zunehmende CO 2 -Bepreisung auflehnen – und das zentrale Klimaschutz-Instrument könnte scheitern.