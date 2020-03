Debatte um Staatshilfen : Die Corona-Krise beerdigt die „schwarze Null“

Berlin Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch zwar noch einen Haushaltsplan ohne Neuverschuldung, doch die kommende Rezession wird tiefe Löcher in den Etat reißen. Die Debatte um Steuersenkungen, Soli-Abbau, Soforthilfen für Unternehmen und ein Konjunkturprogramm ist längst entbrannt.

Der Wachstumseinbruch führt zu Steuermindereinnahmen, die sich Anfang Mai auch in der neuen Steuerschätzung niederschlagen werden. Zugleich steigen Sozialausgaben, Zuschüsse für das Gesundheitswesen sowie Ausgaben für die Stützung der Wirtschaft. Scholz will am heutigen Donnerstag einen Notfallfonds vorstellen, aus dem kleinere Firmen direkt Soforthilfe erhalten sollen. Ein Nachtragsetat 2020 ist wahrscheinlich.

Ein „Helikoptergeld“, wie es US-Präsident Donald Trump in Form von staatlichen Schecks an die US-Bürger plant, hat in Deutschland derzeit dagegen noch keine Anhänger. Ifo-Chef Clemens Fuest argumentierte, anders als die USA verfüge Deutschland über eine soziale Grundsicherung, Arbeitslosen- und Grundsicherung. Schecks des Staates an die Bürger seien daher unnötig.