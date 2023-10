Scharfe Töne in Asyldebatte Finanzminister Lindner will Geldüberweisungen von Asylbewerbern blockieren

„Wir haben keine Hinweise darauf, dass Asylbewerber in nennenswertem Umfang Gelder nach Hause überweisen“, sagte dagegen der Migrationsexperte am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, Herbert Brücker. „Dazu sind die Sätze zu gering. Erst in dem Moment, in dem die Menschen eigenes Geld verdienen, wenn sie über ausreichende Mittel verfügen ihren Lebensunterhalt zu sichern, überweist ein überschaubarer Teil von ihnen Geld in die Heimat. Und wenn sie das tun, erhöht das die Bleibewahrscheinlichkeit ihrer Familienangehörigen in den Heimatländern“, sagte der IAB-Experte.