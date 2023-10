Ständehaus-Treff mit Finanzminister Lindner „Die politische Stabilität unseres Landes steht infrage“

In der Haushaltspolitik duldet er keine Abweichungen von der Schuldenbremse. „Die Komposition des Haushalts ist nicht nachhaltig“, kritisiert Lindner seinen eigenen Etat. Zu viel Geld fließt seiner Meinung nach in die Sozialausgaben, obwohl hier viele das Geld nicht benötigten. „Warum bekommen ukrainische Flüchtlinge Bürgergeld und arbeiten nicht, wenn gleichzeitig Restaurants wie in meiner Heimatstadt Wermelskirchen schließen, weil sie kein Personal haben.“ Er bekenne sich zur Solidarität mit der Ukraine. Aber hier stimme etwas nicht in unserem Sozialstaat. „80 Prozent der Ukrainer in Dänemark arbeiten, in Deutschland sind es 20 Prozent. Mehr Ukrainer in Arbeit zu bringen, strukturiert deren Alltag und schont die öffentlichen Finanzen.“ Gilt das auch für andere Zugewanderte, will Moderator Döbler wissen. „Aber selbstverständlich.“