Nach Lindner-Vorstoß : Wirtschaftsministerium erteilt Stromproduktion ohne Gas eine Absage

Berlin/Düsseldorf Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte gefordert, für die Stromproduktion auf Gas zu verzichten. Das Haus von Wirtschaftsminister Robert Habeck weist die Idee zurück – in der SPD-Fraktion ist gar von Populismus die Rede. Streit gibt es auch bei Entlastungen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte zuvor davor gewarnt, dass aus der Gaskrise eine Stromkrise wird. „Deshalb darf mit Gas nicht länger Strom produziert werden, wie das immer noch passiert“, sagte der FDP-Vorsitzende der „Bild am Sonntag“. Wirtschaftsminister und Grünen-Politiker Robert Habeck hätte die gesetzliche Möglichkeit, das zu unterbinden. „Stattdessen müssen wir andere Stromkapazitäten erhalten.“ Lindner zeigte sich offen, sichere und klimafreundliche Kernkraftwerke nicht abzuschalten, sondern nötigenfalls bis 2024 zu nutzen. Das lehnen die Grünen allerdings ab.

Das Wirtschaftsministerium verwies nun auf einen zweiten Stresstest für die Versorgungssicherheit unter nochmals verschärften Szenarien und mit speziellem Blick auf Bayern , „weil dort Netz- und Windkraftausbau verschleppt wurden“, wie der Ministeriumssprecher mitteilte. Diese Ergebnisse würden dann bewertet. Man warte die Ergebnisse des zweiten Stresstests ab und entscheide auf Basis von Fakten und Analysen und nicht auf Zuruf, so Habecks Sprecher.

Aus der SPD-Bundestagsfraktion kam ebenfalls Kritik an Lindner. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch sagte unserer Redaktion: „In Krisenzeiten sind wirkliche Lösungen gefragt und keine populistischen Schnellschüsse. Bislang haben alle seriösen Prüfungen ergeben, dass Atomkraft die teuerste und unsicherste Energieform ist, die gerade für Deutschland nicht das Gasproblem löst.“ Aber natürlich gehörten alle Optionen immer wieder geprüft, was das Bundeswirtschaftsministerium gerade vor dem Hintergrund der erheblichen Probleme französischer Atomkraftwerke mache, sagte der SPD-Politiker. „Ich erwarte von Verantwortungsträgern, dass sie diese Untersuchungen seriös abwarten“, so Miersch.