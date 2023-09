Interview mit Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner „Wir machen es denen zu leicht zu bleiben, die von unserem Sozialstaat profitieren wollen“

Lindner Ich mache keinen Unterschied, aber ich will auf Zusammenhänge hinweisen. Nur dann kann man richtige Politik machen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Einwanderung. Deshalb verbessert man die Lebenschancen der Kinder nicht automatisch durch mehr Geld auf das Konto der Eltern. Es geht vielmehr um mehr Sprachkurse für Eltern und Kinder, Arbeitsmarktintegration und bessere Förderung in Kitas und Schulen. So machen wir es jetzt auch. Wir investieren einerseits in Bildung, andererseits ist mit der Kindergrundsicherung keine pauschale Erhöhung von Geldleistungen verbunden.