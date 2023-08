Weltweite Flüchtlingshilfe Finanzierung für globale humanitäre Hilfe unsicherer denn je

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat nach eigenen Angaben allein 2022 35 Notsituationen ausgerufen und damit rund alle zehn Tage auf eine neue Krise reagiert. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine habe die größte Vertreibungskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Auch neue und wieder aufflammende Konflikte und Krisen etwa in Afghanistan, Pakistan, Myanmar oder in der afrikanischen Sahelzone hätten zum starken Anstieg der weltweiten Flüchtlingszahlen beigetragen.