Film über CDU-Chef Merz und Wüst - zwei Männer in der Achterbahn

Irgendwie beschleicht einen derzeit das Gefühl, dass Friedrich Merz in die Charmeoffensive geht. Gewiss, kommende Woche beginnt der CDU-Parteitag in Berlin, auf dem er wieder gewählt werden soll. Da bietet es sich an, mehr von sich Preis zu geben, sich vielleicht in einem anderen, besseren Licht darzustellen. Erst also neulich eine Doku im ZDF über den 68-Jährigen, dann das große Interview mit seiner Frau Charlotte in einer Boulevardzeitung, und am Montagabend auch noch ein Film über den Sauerländer im Ersten: „Die Merz-Strategie - wohin steuert die CDU?“. Mit der Kamera waren die Filmemacher Ben Bolz, Philipp Grüll, Johannes Lenz und Lucas Stratmann den Protagonisten der Union sehr nah auf den Fersen. Mittendrin statt nur dabei, zum Teil ist das gelungen.