Feuerwehr warnt Extreme Waldbrandgefahr auch in Teilen Deutschlands

Mit Blick auf die Lage in Griechenland sagte Cimolino: „Die Temperaturen, die wir im Moment dort erleben, sind eher griechisch normal. Was das Problem so groß macht, ist der Wind.“ Kämen Hitze, Wind und Feuer zusammen, sei die Brandbekämpfung extrem schwierig, „deswegen auch die lange Feuerfront von 30 Kilometern“. Anders als in Griechenland sei es in Deutschland so, dass es in den Gemeinden eine Verpflichtung zu Vorhaltung von Feuerwehren und es grundsätzlich auch eine gute Ausstattung gebe. „Bei uns hapert es im Detail.“ Etwa bei der Schutzkleidung für die Brandbekämpfung im Sommer, so der Fachmann.