Schon vor Silvester Feuerwehrleute in Berlin mit Feuerwerk beschossen

Schon vor Silvester sind in Berlin erneut Feuerwehrleute und andere Menschen mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Am Donnerstagabend wollte die Feuerwehr eine brennende Feuerwerksbatterie in Kreuzberg löschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Währenddessen kamen den Angaben zufolge drei Männer und schossen Feuerwerk auf sie ab. Die Feuerwehrleute flüchteten in ihr Auto und alarmierten die Polizei. Die Täter flohen.