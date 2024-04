Aus Sankt Petersburg Festgesetzter Frachter „Atlantic Navigator II“ hat Rostock verlassen

Das aus Sankt Petersburg kommende Schiff hatte Rostock am 4. März wegen technischer Probleme anlaufen müssen. Das Schiff hatte Waren aus Russland an Bord, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, darunter auch Birkenholz. Zur Frage, ob diese Waren weiter an Bord seien, wollte sich das Hauptzollamt am Freitag nicht äußern. Auf dem Schiff befand sich nach Medienberichten auch angereichertes Uran für Atomkraftwerke in den USA, das aber nicht auf der EU-Sanktionsliste steht. Ziel der Fahrt war Baltimore.