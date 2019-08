Wirbel um Carsten Linnemann : Hitzige Debatte über Einschulung

Ein Kind sitzt in einer Dresdner Grundschule vor einer Tafel mit Buchstaben. Um die Deutschkenntnisse von Erstklässlern ist eine Diskussion entbrannt. Foto: dpa/Arno Burgi

Berlin Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Carsten Linnemann (CDU), hat mit seinem Vorstoß zu einer späteren Einschulung von Kindern bei schlechten Deutschkenntnissen eine heftige Debatte ausgelöst.

„Der Vorschlag ist falsch. Kinder müssen eingeschult werden, wenn sie das Schulpflichtalter erreichen“, sagte die Bundesvorsitzende des Grundschulverbandes, Maresi Lassek, am Dienstag dem SWR. Schulen seien darauf eingestellt, Kinder mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen zu empfangen. Schließlich gebe es auch eine Reihe von Kindern aus deutschsprachigen Familien, die große sprachliche Probleme hätten.

Bitte sachlich bleiben. Ein Grundschulverbot hat Carsten #Linnemann nicht gefordert. Richtig ist, Kinder sollten möglichst alle vor der Einschulung Deutsch lernen. Nur so haben alle Kinder zum Schulstart die gleichen, fairen Chancen. https://t.co/19xxNyfCzH

Linnemann wies unterdessen den Begriff „Grundschulverbot“ für seinen Vorstoß zurück. Die dpa hatte in der Überschrift einer Meldung zu dem Thema den Begriff verwendet und dies nachträglich korrigiert. Ihm gehe es darum, dass es Konsequenzen haben müsse, wenn Kinder vor der Schule die sogenannten Sprachstandstests nicht bestünden, sagte Linnemann. Wenn dann trotzdem eingeschult würde, hätten weder die Kinder aus deutschsprachigen noch die aus nicht-deutschsprachigen Haushalten etwas davon.

Scharfe Kritik erntete Linnemann von SPD, Linkspartei und Grünen. Linke-Chefin Katja Kipping sagte, mit seinen Äußerungen gehe Linnemann auf „Stimmenfang im rechten Sumpf“. Die SPD-Bildungspolitikerin Marja-Liisa Völlers nannte Linnemanns Aussagen „populistisches Getöse wie in Wahlkampfzeiten“.

Beifall erhielt Linneman dagegen vom Generalsekretär des Wirtschaftsrats der CDU, Wolfgang Steiger. „Diese jahrelange Blauäugigkeit in der Integrationspolitik hat unsere Schulen überbelastet“, sagte Steiger. Kinder ohne jedwede Deutschkenntnisse könne man nicht einfach in Klassen mit allen anderen Schulanfängern stecken. Das würde die Lehrkräfte so stark binden, dass der Mehrheit der Kinder der Schulstart erschwert werde.