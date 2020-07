Frankfurter Ausschreitungen : FDP will Warnschussarrest für junge Randalierer

FDP will Warnschussarrest für junge Randalierer

Berlin Den Krawallnächten von Stuttgart und Frankfurt mit Hunderten Beteiligten folgt die politische Debatte, wie das Phänomen plötzlicher Gewalteskalation wieder in den Griff zu bekommen ist. Auch die Liberalen fordern nun ein Signal der Härte vom Rechtsstaat.

Die FDP setzt sich dafür ein, nach den Krawallnächten von Stuttgart und Frankfurt mit klaren Signalen des Rechtsstaates junge Täter zur Räson zu bringen. „Soweit möglich, sollte gegen jugendliche Randalierer der so genannte Warnschussarrest verhängt werden“, sagte FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle unserer Redaktion.

In der Nacht zum Sonntag war es auf dem Frankfurter Opernplatz zu Ausschreitungen gekommen. 39 Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Nach Behördenangaben sind sie zwischen 17 und 23 Jahre alt und haben überwiegend Migrationshintergrund. Rund 500 Anwesende hatten die Randalierer mit Applaus unterstützt, mindestens fünf Polizisten wurden verletzt.

„Wenn Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestimmte Stadtteile mit Gewalt überziehen und Polizeibeamte angreifen, muss der Staat die öffentliche Sicherheit und Ordnung mit aller Härte durchsetzen“, erklärte Kuhle. Wer aus reiner Langeweile Frauen und Männer in Uniform angreife oder privates und öffentliches Eigentum zerstöre, müsse unmittelbar Konsequenzen zu spüren bekommen. Mit dem nach der Strafprozessordnung möglichen beschleunigten Verfahren sollte erreicht werden, dass die Strafe in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der Tat steht. Um diese Instrumente wirksam anwenden zu können, müsse die Justiz personell verstärkt werden.

Polizei stockt an den kommenden Wochenenden in Stuttgart auf

Nach Krawallen und Plündereien : Polizei stockt an den kommenden Wochenenden in Stuttgart auf

Innenminister Seehofer regt Studie über Gewalt gegen Polizisten an

Nach Krawallnacht in Frankfurt

Nach Krawallnacht in Frankfurt : Innenminister Seehofer regt Studie über Gewalt gegen Polizisten an

Die Polizei kündigte an, am nächsten Wochenende mit verstärkter Präsenz vor Ort zu sein. Die Stadt sprach für das Wochenende jeweils von null Uhr an ein Betretungsverbot aus, ab 1 Uhr soll der zum Party-Hotspot gewordene Opernplatz vollständig geräumt sein.