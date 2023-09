Erhöhungen für 2024 beschlossen FDP will nach Bürgergeld-Erhöhung auch Steuersenkungen

Heil hatte die starke Anhebung damit gerechtfertigt, dass das Bürgergeld auch in Zeiten hoher Inflation das Existenzminimum sichere. In Teilen der Politik und der Wirtschaft wird kritisiert, Geringverdiener stünden durch die Anhebung zum Teil schlechter da als Bezieher von staatlichen Leistungen. „Diese Erhöhung mag angemessen sein, aber sie verschärft das Problem des geringen Lohnabstands“, sagte Wirtschafts-Professor Ulrich Schmidt vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) der Nachrichtenagentur Reuters. „Mit der Erhöhung des Bürgergeldes werden fast alle Haushalte, in denen ein Alleinverdiener in Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, netto schlechter gestellt sein als mit dem Bürgergeld.“