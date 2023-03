Minister starten neue Initiative FDP will Finanzwissen in der Bevölkerung verbessern

Geplant ist zunächst eine „Finanzbildungsstrategie“, in der die Regierung darstellt, wie sie das Finanzwissen in der Bevölkerung verbessern will. Darüber verfügten bereits die meisten Industrieländer, nur Deutschland noch nicht, so Lindner. In diesem Jahr werde es dazu eine Konferenz geben. Zudem will die Regierung im Internet eine „zentrale Finanzbildungsplattform schaffen, welche Finanzbildungsangebote bündelt und für die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzerinnen und Nutzerin adressatengerechten Formaten bereitstellt sowie die Vernetzung von Akteuren im Bereich der finanziellen Bildung fördert“, heißt es in dem Eckpunktepapier. Wenn der Bundesadler drauf stehe, könnten Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen, dass die Informationsangebote glaubwürdig seien, sagte Lindner. Zudem soll auch mehr Geld in die Erforschung der finanziellen Bildung gesteckt werden.