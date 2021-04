Wahlprogramm vorgestellt : FDP will den Einzelnen stärken, nicht den Staat

FDP will den Einzelnen stärken, nicht den Staat

Berlin Die Liberalen setzen in ihrem Wahlprogramm auf mehr Eigenverantwortung statt auf den starken Staat. Die Bürger sollen steuerlich entlastet werden. Dafür gibt Parteichef Lindner sogar seine „politische Garantie“ im Falle einer Regierungsbeteiligung.

FDP-Chef Christian Lindner verspricht viel an diesem Dienstagvormittag bei der Vorstellung des Wahlprogramms seiner Partei. Er gibt eine „politische Garantie“ dafür ab, dass es nicht zu Steuererhöhungen kommen werde, wenn nur die FDP in der nächsten Bundesregierung vertreten wäre. Ausnehmen will Lindner davon nur die US-Digitalkonzerne wie Google und Apple, die sich bekanntlich der gerechten Besteuerung geschickt entziehen.