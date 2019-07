Weniger CO2-Ausstoß als Ziel : FDP will Benzin durch Handel mit Zertifikaten verteuern

Benzin und Diesel könnten demnächst teurer werden, wenn die Raffinerien für den CO2-Ausstoß Zertifikate erwerben müssten. Klimaschutz gebe es nicht umsonst, sagt die FDP. Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin Nach den Plänen der FDP-Bundestagsfraktion sollen Raffinerien für Treibstoffe, die sie in Deutschland verkaufen, Zertifikate erwerben und die Kosten als Aufpreis auf Benzin und Diesel an die Autofahrer weitergeben.

Um wie viel teurer es dann an der Tankstelle werde, sei offen, sagte Fraktionsvize Michael Theurer, da die Preise für die Zertifikate sich am Markt bildeten. Die FDP will die Bürger insgesamt an anderer Stelle entlasten. Die Stromsteuer solle halbiert werden. Nach Expertenschätzungen müsste der aktuelle Zertifikatepreis von rund 30 Euro pro Tonne CO 2 allerdings deutlich steigen, um eine CO 2 -sparende Verhaltensänderung etwa bei Autofahrern herbeizuführen. Eine drastische Preissteigerung am Markt ist aber kurzfristig nicht absehbar.

Ob die Ausweitung des Zertifikatehandels EU-rechtlich schon jetzt möglich ist, ist umstritten. Die Fraktion präsentierte ein Gutachten des Tübinger Staatsrechtlers Martin Nettesheim, demzufolge der Emissionshandel das erlaubt, die EU-Kommission müsse aber grünes Licht geben. Das Bundesumweltministerium hatte dagegen rechtliche Bedenken und plädiert auch deshalb für eine CO 2 -Steuer zur Bekämpfung des Klimawandels. Gutachten dazu sollen an diesem Freitag vorgestellt werden. Ein weiteres Sondergutachten des Wirtschafts-Sachverständigenrats im Auftrag der Bundesregierung soll am 12. Juli folgen. Das Klimakabinett der Bundesregierung will im September eine Entscheidung darüber fällen, über welchen Weg der CO 2 -Ausstoß künftig teurer werden soll.