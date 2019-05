Ackerflächen auf Kosten von Wäldern : FDP: Ernährungspolitik ist fatal für das Weltklima

Die Ackerflächen in Deutschland (Archivbild) will die FDP vor weiterem Schrumpfen schützen. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Berlin Braucht die Welt immer mehr Ackerflächen, damit mehr Menschen ernährt werden können? Die FDP warnt vor dem Gegenteil: Mit mehr Rodungen zur Nahrungsproduktion steige die Gefahr von Dürren.

Das Ackerland in Deutschland ist seit der Wiedervereinigung um 451.000 Hektar geschrumpft, während es in Afrika im selben Zeitraum um 68 Millionen Hektar gewachsen ist. Hinter diesen Zahlen der Bundesregierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP steht nach Einschätzung der Liberalen eine fatale Entwicklung für das Weltklima. „Die Agrarindustrie in den Dritte-Welt-Staaten ist der größte Zerstörer des Waldes“, sagte FDP-Entwicklungsexperte Christoph Hoffmann. Halte die Abholzung zur Nahrungsmittelerzeugung in diesem Umfang an, sei der Klimawandel nicht mehr zu stoppen. Dieser führe jedoch zu immer mehr Dürren und Ernteausfällen und stelle damit einen Teufelskreis für die Ernährungslage der Welt dar.