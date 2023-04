Tag 2 beim FDP-Parteitag FDP stellt Weichen hin zu mehr Wachstum

Die FDP gibt sich am zweiten Tag ihres Bundesparteitags kämpferisch. Der im Amt bestätigte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai grenzt sich in seiner Rede am Samstag auf dem Parteitag in Berlin von Positionen der Regierungspartner in der Ampel-Koalition deutlich ab. Den Ausstieg aus der Kernenergie bezeichnet der FDP-Politiker als „strategischen Fehler“. „Die Kernenergie muss auch nach dem Ausstieg eine Zukunft in Deutschland haben“, sagt er unter dem Beifall der Delegierten. Die FDP setze sich für weitere Forschung und Nutzung von Technologien wie Kernfusion und Kernspaltung ein.