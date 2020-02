Jetzt amtlich : FDP scheitert in Hamburg an Fünf-Prozent-Hürde

Christian Lindner und Anna von Treuenfels-Frowein, FDP-Spitzenkandidatin zur Bürgerschaftswahl. Foto: dpa/Christophe Gateau

Hamburg Die FDP ist bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg doch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die Freien Demokraten haben bei der Wahl am Sonntag 4,9 Prozent der Stimmen bekommen.

Das teilte das Statistik-Amt am Montagabend mit. Am Sonntag hatte es noch so ausgesehen, als ob die Partei mit 5,0 Prozent die Hürde knapp übersprungen hat. Dann aber war bekanntgeworden, dass es in einem Wahllokal zu einer Panne bei der Auszählung gekommen sein könnte, bei der der FDP zu viele Stimmen zugeschlagen wurden. Im Wahlbezirk Langenhorn wurden die Ergebnisse von Grünen und FDP verwechselt: Die 22,4 Prozent der Ökopartei wurden versehentlich den Freidemokraten zugeschrieben, wie der zuständige Bezirkswahlleiter Tom Oelrichs der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Dies bestätigte sich jetzt.