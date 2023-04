Abschluss des FDP-Parteitags in Berlin FDP-Parteitag zeigt der Ampel die gelbe Karte

Am Sonntagmorgen wurde zwischen den Reihen der Delegierten eine Umfrage herumgereicht, die Mut macht. Im Sonntagstrend der „Bild am Sonntag“ legte die FDP in der Woche ihres Parteitages leicht zu. Dabei kamen die Freien Demokraten auf neun Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Auch jüngste Umfragen vor der Wahl in Bremen sehen einen Zuwachs von vier auf sechs Prozent. Es sind kleine Schritte, aber den Liberalen machen sie derzeit Mut.