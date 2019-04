Generalsekretärin auf FDP-Parteitag gewählt : Linda Teuteberg - die Law-and-Order-Frau der Liberalen

Berlin Linda Teuteberg wird als neue Generalsekretärin vom Parteitag gefeiert. Die Juristin aus Brandenburg wagt sich sogleich an eine Achsenverschiebung ihrer Partei, um sie noch konsequenter in der Mitte zu positionieren. Eine aktuelle Analyse.

Die FDP hat einen neuen Star. Fast 93 Prozent der Delegierten stellen sich beim Bundesparteitag hinter die 38-jährige Brandenburgerin Linda Teuteberg als neue Generalsekretärin. Zuvor hat Parteichef Christian Lindner mit 86,6 Prozent zwar ebenfalls ein ordentliches Ergebnis bekommen. Aber der Rückhalt für Teuteberg fällt auf Anhieb wahrnehmbar größer aus. Bereits nach ihrer Vorstellungsrede war spürbar, dass sie das Meinungsspektrum innerhalb der FDP nicht nur vorsichtig austarieren und ausgewogene Gehversuche unternehmen will, sondern die Partei gleich griffig zu positionieren versucht. Und so geschieht es.

Um das Ausmaß der Achsenverschiebung durch die neue Generalsekretärin besser ermessen zu können, ist ein Vergleich zu früherem FDP-Selbstverständnis hilfreich. So oft in Koalitionen mit FDP-Beteiligung der christdemokratische oder sozialdemokratische Innenminister den Law-and-Order-Mann zu geben versuchte, sah er sich sogleich vom Justizministerium unter liberaler Führung gebremst. Auf die aktuelle Situation bezogen, würde nach der alten Aufstellung auf die Ankündigung von CSU-Innenminister Horst Seehofer, nun schneller mehr Asylbewerber abzuschieben, der Hinweis einer FDP-Justizministerin folgen, dass natürlich die allermeisten eine Duldung besitzen und jeder einzelne Fall auf Rechtsschutz geprüft werden müsse.

Teuteberg ist auf keinem Ticket unterwegs. In ihrer Karriere hatte sie sich sogar gegen anderslautende personelle Empfehlungen ihres eigenen Landesverbandes durchzusetzen. Und doch muss sie nun das in der FDP mit spitzen Fingern angefasste F-Thema nach vorne bringen. Zwei Stunden dauert die Debatte am Sonntag um die Frage, ob der Bundesverband mit den Landesverbänden und die mit den anderen Ebenen „Zielvereinbarungen“ über den Frauenanteil schließen sollen, oder ob das schon zu sehr nach Quote riecht. Ein entsprechender Vorschlag des Bundesvorstands wird komplett umgeschrieben, am Ende unterstützt eine deutliche Mehrheit jedoch den Versuch, auf diese Weise mehr als 22 Prozent Frauen in der FDP zu bekommen.