FDP-Bundesparteitag Lindner stellt Kindergrundsicherung in Frage — und macht ein Angebot

Der Slogan „Wachstum made in Germany“ prangt in großen Lettern hinter dem Redner. Er trägt das, was er in der kommenden Stunde zu sagen hat, vor der nüchternen Industriekulisse eines früheren Berliner Postbahnhofs vor. Anders als man es von ihm kennt, trägt er kein Mikrofon am Kopf. Lieber hält er seine Rede an diesem Samstag auf dem FDP-Bundesparteitag in Berlin-Kreuzberg vom Pult aus vor, sein Manuskript hat er vor sich platziert.