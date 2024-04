Streit um FDP-Positionen Nur ein Thesenpapier oder schon Ampel-Scheidungsurkunde?

Die FDP hat mit einem Positionspapier für einen heftigen Richtungsstreit in der Ampel-Koalition zum wirtschafts- und finanzpolitischen Kurs gesorgt. Das Präsidium der Liberalen verabschiedete am Montag in Berlin einen Beschluss mit zwölf Punkten „zur Beschleunigung der Wirtschaftswende“. Aus den Reihen des Koalitionspartners SPD hagelte es Kritik. Kann die Ampel-Koalition daran zerbrechen? Oder ist es übliche Parteirhetorik vor der Europawahl und dem FDP-Parteitag am kommenden Wochenende? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Streit.