Grüner Politiker in eigenen Reihen in der Kritik : FDP macht Tübingens OB Boris Palmer Beitrittsangebot

Grüner Politiker in eigenen Reihen in der Kritik

Tübingen Mit seinen Corona-Aussagen hat Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen seine Parteifreunde bei den Grünen gegen sich aufgebracht. Nun erhält der polarisierende Politiker ein ein Angebot der FDP.

Palmer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Äußerungen für Empörung innerhalb und außerhalb der Partei gesorgt. Zuletzt hatte er in einem Interview zu den Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise gesagt: "Ich sag es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen halben Jahr sowieso tot wären - aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen."