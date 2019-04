FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg : Die liberale Law-and-Order-Frau

Linda Teuteberg, FDP-Generalsekretärin, bedankt sich beim 70. FDP-Bundesparteitag in Berlin für den Applaus nach ihrer Rede. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Nach ihrer Wahl zur neuen Generalsekretärin markiert die Brandenburger Politikerin Linda Teuteberg ein neues Image und ein breiteres Zielpublikum für die FDP.

Schlanke 31 Minuten spricht die neue Generalsekretärin, nicht einmal ein Drittel so lang wie der Vorsitzende am Vortag, und doch oder gerade deswegen springen die Delegierten nach ihren letzten Worten auf und beginnen mit rhythmischem Klatschen. Nach langen Minuten des Beifalls sagt Linda Teuteberg: „Vielen Dank, das gibt Kraft. Ich freu mich auf den gemeinsamen Wahlkampf mit Euch!“ Sie sagt nur „Euch“ in einer Partei, in der auch das „Sie“ noch gebräuchlich ist. Und in ihrer Rede hat sie die „verehrten Damen und Herren“ ein Dutzend Mal durch „liebe Freunde“ ersetzt. Der Jubel und das 93-Prozent-Ergebnis bei der Teuteberg-Wahl hat viel mit den ironischen Mitgliederwerbeplakate am Eingang der Parteitagshalle am Berliner Gleisdreieck zu tun.

„Christian Lindner ist ja auch schon 40 - Zeit für jemand Neues an der Spitze“, lautet die eine Botschaft, mit der die Delegierten zum Parteitag willkommen geheißen werden. Gleich daneben steht: „CL ist irgendwann auch A. D. Ersetze ihn.“ Die flotten Sprüche zeugen davon, dass die Wiederwahl Lindners natürlich zu keiner Zeit gefährdet war und man sich so viel provokante Ironie leisten konnte. Und doch markiert dieser Parteitag einen Neuanfang. Die FDP will mehr so sein, wie Teuteberg auftritt: Freundlich lächelnd das Potenzial erweitern und entschieden zupacken.

Die alte, 2013 abgewählte FDP brauchte kein breites Alphabet. Es war die Partei der Apotheker, der Anwälte, der Ärzte, die mit ihrem nachhaltigen Eintreten für einfache, niedrige und gerechte Steuern mit Rekordergebnis in die Regierung getragen und wegen Einknickens auf breiter Front vom Wähler sogar aus dem Parlament entsorgt worden war. Teuteberg sieht als typische FDP-Anhänger ein gänzlich anderes Spektrum: „Egal ob Hauptschüler oder Doktoranden, Arzt oder Pfleger, Gründerin oder arbeitende Mutter - wir müssen allen Menschen zeigen: Wir sind die Partei für alle, die eine bessere Zukunft gestalten wollen.“

Die frühere FDP besetzte mit Vorliebe die Justizministerien, um als Rechtsstaatspartei die Law-and-Order Politiker von SPD, CDU und CSU in den Innenministerien ausbremsen zu können. Als Konturen der Teuteberg-FDP zeichnet sich an dieser Stelle ein völlig neues Profil ab: Dass wegen zu langer Verfahren mutmaßliche rechtsradikale Brandstifter freigelassen würden, dass Steuerbetrug nicht verfolgt und Abschiebungen nicht durchgesetzt würden, könne die FDP als Rechtsstaatspartei „nicht ertragen“, ruft Teuteberg. Sie setzt auf mehr Abschiebungen, um den freiheitlichen Rechtsstaat glaubwürdig und handlungsfähig zu machen. „Wir müssen Ausreisepflicht auch durchsetzen“, verlangt Teuteberg - und bekommt auch dafür lebhaften Beifall.

Das ist gerade im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg - Teutebergs Heimatland - ein bemerkenswerter Imagewandel. Ohnehin kommt die Wahl der ersten Ostdeutschen zur zentralen Organisatorin der FDP einer personifizieren Programmatik gleich: Wir wenden uns nicht länger als vor allem westdeutsch geprägte Partei an die irgendwie schwer zu verstehenden Ostdeutschen. Wir lassen uns lenken von einer, die ostdeutsch denkt. An diesen Stellen ihrer Rede wirkt Teuteberg denn auch besonders authentisch. Sie wendet sich gegen „seitenlange Sonderprogramme“, wie sie von anderen Parteien gerade für den Osten aufgelegt würden. Das sei der „falsche Weg für ein vereinigtes Deutschland“, unterstreicht Teuteberg. Schließlich hätten die Ostdeutschen keine anderen Probleme als die Westdeutschen. Sie würden davon nur „früher, schneller und deutlicher“ konfrontiert. Deshalb lautet ihre zentrale Empfehlung für die Wahlen im Osten, „nicht mit hehren Versprechungen sondern mit Ehrlichkeit und Respekt“ vor die Bevölkerung zu treten.

Die Wahl Teutebergs bildete bei diesem Parteitag eines von zwei Ausrufungszeichen. Ihre 93 Prozent fielen um so stärker ins Gewicht, da ihre Vorgängerin Nicola Beer, die nicht nur EU-Spitzenkandidatin sondern auch stellvertretende Parteichefin werden wollte, mit einem blamablen 58,5-Prozent-Ergebnis regelrecht abgestraft worden war. Einen Monat vor der Wahl der eigenen Spitzenkandidatin diese Demütigung zuzufügen, spricht von gehöriger Verärgerung über das Gerangel an der Spitze. Um eine Kampfkandidatur zu ersparen, hatte Vizechefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf ein erneutes Antreten verzichtet. Ein öffentliches Dankeschön vermied Beer. Das übernahmen stattdessen Parteichef Christian Lindner und der Parteitag mit minutenlangem Applaus für die Düsseldorferin, die über die Beisitzer-Wahlen Stunden später doch wieder in den Bundesvorstand einzog.