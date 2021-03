Vor Landtagswahl am 14. März : FDP-Generalsekretär Wissing hält Ampel in Baden-Württemberg für möglich

Stuttgart/Mainz FDP-Generalsekretär Volker Wissing hält eine Ampelkoalition seiner Partei mit Grünen und SPD in Baden-Württemberg für möglich. Am Sonntag wird im „Ländle“ abgestimmt.

"Egal ob Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg, die FDP ist verantwortungs- und selbstbewusst genug, alle vertretbaren Optionen zu prüfen. Wir wollen gestalten", sagte Wissing in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. In beiden Ländern wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. In Rheinland-Pfalz regiert Wissing als Wirtschaftsminister in einer Ampel-Koalition mit. Was die Bundestagswahl angeht, äußerte sich Wissing zurückhaltend: "Wir werden keine Koalitionsdiskussion auf Bundesebene führen, wir werden inhaltlich in den Wahlkampf gehen."