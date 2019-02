Auch in Naturschutzgebieten: FDP will schonungslose Jagd auf Waschbären

FDP will schonungslose Jagd auf Waschbären

Auch in Naturschutzgebieten

Ein Waschbär blickt in die Kamera. Foto: dpa/Felix Heyder

Berlin Schalldämpfer an Waffen und eine intensivere Jagd auf Waschbären erlauben, Jagdverbote in Naturschutzgebieten abschaffen: Die Liberalen fordern mehr Rechte für Jäger. Bestehende Verbote würden einer grünen Ideologie folgen.

Die FDP fordert mehr „Beinfreiheit“ für Jäger und eine schonungslose Jagd auf sogenannte invasive Tierarten wie Waschbären. In einem Papier der FDP-Bundestagsfraktion heißt es, zum Schutz einheimischer Tiere müsse eine „intensive Bejagung (...) ohne Schonzeit“ der „äußerst aggressiven“ Waschbären oder Marderhunde ins Jagdrecht aufgenommen werden. „Jäger betreiben ehrenamtlichen Natur- und Artenschutz – und haben dafür eine anspruchsvolle Ausbildung durchlaufen. Statt sie immer mehr mit ideologischen Fesseln zu belegen, brauchen wir mehr Vertrauen und Beinfreiheit für die Jägerschaft“, sagte der FDP-Abgeordnete Karlheinz Busen.

Jagdverbote in Naturschutzgebieten lehnt die FDP ab. „Das bestehende Verbot folgt einer grünen Ideologie, die Jäger als mordlüsterne Tierquäler sieht“, heißt es in dem Papier. Außerdem sollten Hilfsmittel wie Schalldämpfer für die Lärmreduktion und Nachtzielgeräte für bessere Treffgenauigkeit in der Schwarzwildjagd für Jäger freigeben werden. „Jeder Jäger muss bundesweit selbst entscheiden dürfen, ob Hilfsmittel eingesetzt werden oder nicht.“